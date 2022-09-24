Doğa Koruma Merkezi Vakfı yetkilileri Muhammed Hüseyin Çataloluk, Volkan Büyükgüngör ve Gökberk Teneler, bütüncül planlı otlatma yönetimi, ekolojik çıktı doğrulama ve gözlem yöntemleri ile Anadolu meraları konularında katılımcılara sinevizyon eşliğinde bilgi verdi.

Kaynak: AA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zara'da TANAP'ın 'Biyolojik Çeşitlilik Dengeleme Yönetim Planı Projesi' tanıtıldı - Son Dakika

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