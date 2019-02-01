Son Dakika Haberleri: Sivas İş Platformundan Vali Ayhan'a Ziyaret

Sivas İş Platformundan Vali Ayhan'a Ziyaret

1 saat önce

Genel merkezi İstanbul'da bulunan Sivas İş Platformu (SİP) üyeleri, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Sivas İş Platformundan Vali Ayhan'a Ziyaret, System.String[]
Genel merkezi İstanbul'da bulunan Sivas İş Platformu (SİP) üyeleri, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Sivas İş Platformu İktisadi İşletmesi tarafından kente yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Özellikle mantar üreticiliği ve hayvancılık alanında Sivas'a geniş çaplı yatırım planladıklarını ifade eden Sivas İş Platformu yöneticileri, Ayhan'dan destek istedi.

Vali Ayhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sivas'a yapılacak yatırımlarda her türlü desteği vermeye hazırız. Yatırım varsa istihdam varsa biz her zaman varız." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Sivas İş Platformu Başkan Vekili Ergün Şahin, Genel Sekreter Murat Kendirli, yönetim kurulu üyeleri Metin Yılmaz ve Adem Aydemir ile Sivas Temsilcisi Yurdal Epsileli katıldı.

Anadolu Ajansına ziyaret

Sivas İş Platformu üyeleri daha sonra Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosunu da ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Sivas İş Platformu Başkan Vekili Ergün Şahin, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Şahin, iş adamlarına Sivas'a yatırım yapma çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:28 Kaynak: AA

Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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