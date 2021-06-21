Üye Girişi
Sivas işlenen tarım alanında 4'üncü sırada - Son Dakika

Sivas işlenen tarım alanında 4'üncü sırada

21.06.2021 16:31
Sivas işlenen tarım alanında 4'üncü sırada, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 2020 yılı verilerini baz alarak illerin işlenen tarım alanları sıralamasını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 2020 yılı verilerini baz alarak illerin işlenen tarım alanları sıralamasını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip ikinci şehri olan Sivas; işlenen tarım alanı sıralamasında Konya, Ankara ve Şanlıurfa'nın ardından gelerek 4'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'de 2020 yılında 231 milyon 363 bin 961 dekar alan işlendi. En fazla işlenen tarım alanı listesinin zirvesinde 18 milyon 590 bin 788 dekar ile Konya yer aldı. Konya'yı 11 milyon 524 bin 26 dekar ile Ankara, 10 milyon 496 bin 678 dekar ile Şanlıurfa, 7 milyon 881 bin 47 dekar ile Sivas, 6 milyon 229 bin 929 dekar ile Yozgat, 5 milyon 718 bin 89 dekar ile de Kayseri izledi. - SİVAS

Sivas işlenen tarım alanında 4'üncü sırada

Türkiye İstatistik Kurumu, Konya, Sivas, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas işlenen tarım alanında 4'üncü sırada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a 16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış 16:05 Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış 16:00 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu 15:49 Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum 15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? 14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! 14:43 Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi 14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi

Son Dakika Haberleri
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:05 Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
15:59 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
15:59 Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar
15:45 Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti
15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum
30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı         
16:37
Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor         
16:10
Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor         
16:01
Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar         
15:59
Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti         
15:46
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor         
15:29
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak         
14:21
Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı         
14:07
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 16:40:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas işlenen tarım alanında 4'üncü sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement