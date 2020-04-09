Sivas itfaiyesi, virüs salgınının sona ermesi için kurban kesti - Son Dakika

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Sivas itfaiyesi, virüs salgınının sona ermesi için kurban kesti
6 saat önce
SİVAS'ta belediye bünyesindeki İtfaiye Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgının önlenip, tamamen bitirilmesi için kurban kesildi.
SİVAS'ta belediye bünyesindeki İtfaiye Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgının önlenip, tamamen bitirilmesi için kurban kesildi.
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, koronavirüs salgınının bir an önce önlenip, tamamen bitirilmesi için kendi aralarında topladıkları parayla kurbanlık alıp, kesti. Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ve birim müdürlerinin katılımıyla İtfaiye Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte dua edildi. Ardından itfaiye personelinin satın aldığı iki koyun kurban edildi.Kurban etleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere belediye bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği'ne bağışlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:52 Kaynak: DHA
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