SİVAS İzdiham oluşan işyeri sahibi: Bu kadarını tahmin etmemiştik, bize uyarı gelmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİVAS İzdiham oluşan işyeri sahibi: Bu kadarını tahmin etmemiştik, bize uyarı gelmedi - Son Dakika

SİVAS İzdiham oluşan işyeri sahibi: Bu kadarını tahmin etmemiştik, bize uyarı gelmedi

26 dakika önce

İzdiham oluşan işyeri sahibi: Bu kadarını tahmin etmemiştik, bize uyarı gelmediSİVAS'ta koronavirüs uyarılarına rağmen açılışı izdihama neden olan işyerinin sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum.

İzdiham oluşan işyeri sahibi: Bu kadarını tahmin etmemiştik, bize uyarı gelmedi

SİVAS'ta koronavirüs uyarılarına rağmen açılışı izdihama neden olan işyerinin sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi koronavirüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" dedi. Eskikale Mahallesi Hoca İmam Sokak'ta önceki gün çeşitli ev eşyaları satışı yapan mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza sahipleri açılışa özel ürünlere indirim uyguladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi açılış saatinden önce iş yeri önünde toplandı. Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalan vatandaşlar çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi. Ürün almayı başarabilenler kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi. Açılış sosyal medyada büyük tepki topladı. Mağazadaki yoğunluk ayrıca mağazanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

'FİYAT ARTIŞI YAPANLARA TEPKİ İÇİN İNDİRİM YAPTIK'

Mağaza sahibi Muhammed Uğur, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açılış öncesi böyle bir yoğunluğun olacağını ön göremediklerini söyleyen Uğur, "Öncelikle bu şekilde gündeme gelmek bizi gerçekten üzdü. Bizim buradaki tek amacımız ülkemizin zor süreçten geçtiği şu dönemde istihdam sağlamak ve ekonomiye canlılık vermektir. Asıl amacımız budur. Ama biz böyle bir yoğunluğun olacağını ön göremedik. Şu anda koronavirüsü bahane ederek bir çok esnaf fiyatları kat kat üstüne çıkarıyor. Maske, kolonya, dezenfektan ürünleri olsun bunlara ciddi şekilde fiyat artışları yaptıkları için biz de buna tepki olsun diye mağazamızda indirim yapmak istedik. Açılışımızı biz 1,5 ay öncesinden belirlemiştik. 10 gündür de reklamlarımız yapılıyordu. Bize koronavirüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi. Eğer bir uyarı gelmiş olaydı biz bunu ciddiye alırdık. Zaten biz açılış öncesi de mağazada dezenfektan işlemimizi profesyonel ekiplerce yaptırdık. Normalde haftada 1 kez dezenfekte işlemi yaptırma kararı almıştık. Ama bu tepkilerden dolayı biz bunu her gün yapmaya karar verdik" dedi.

Mağazaoda çaılış günü yaşanan yoğunluğun ise normale döndüğü gözlendi.

SİVAS İzdiham oluşan işyeri sahibi: Bu kadarını tahmin etmemiştik, bize uyarı gelmedi

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:59 Kaynak: DHA
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