Son Dakika Haberleri: Sivas Jandarma'dan Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Sivas Jandarma'dan Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

2 saat önce

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından iki ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, çeşitli türlü uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Sivas Jandarma'dan Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı, System.String[]
Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından iki ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, çeşitli türlü uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; uyuşturucu madde ticareti ve nitelikli hırsızlık suçlarını örgütlü olarak işleyen 12 kişiye yönelik, Sivas'ın Gemerek ilçesi ve Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda; 100 gram metamfetamin, 374 adet uyuşturucu madde içerikli hap, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 250 gram kenevir tohumu, 5 gram esrar maddesi, 1 adet saksıya ekili kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ve 27 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişi, jandarma ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 12 kişiden 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişinin tutuksuz olarak yargılanmaları sürecek. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:43 Kaynak: İHA

Sivas, Jandarma, 3. Sayfa
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