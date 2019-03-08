Son Dakika Haberleri: Sivas Kadın Başlıkları ve Gelenekli Sanatlar" Sergisi Açıldı

Sivas Kadın Başlıkları ve Gelenekli Sanatlar" Sergisi Açıldı

56 dakika önce

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla "Sivas Kadın Başlıkları ve Gelenekli Sanatlar" adlı sergi açtı.

Sivas Kadın Başlıkları ve Gelenekli Sanatlar
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla "Sivas Kadın Başlıkları ve Gelenekli Sanatlar" adlı sergi açtı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışını Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan yaptı.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, "Olgunlaşma Enstitüleri, kültürel değerimizi, özellikle geleneksel sanatlarımızı ve giyim kültürümüzü araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran, bunların ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasını sağlayan, nitelikli elemanlar yetiştiren bir kurumdur." dedi.

"Bu amaç doğrultusunda Sayın Valimizin eşi Zeynep Akkiraz Ayhan'ın himayelerinde güzel bir sergi hazırladık." diye konuşan Şenlen, kuruma destek veren Vali Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından sergiyi gezen Vali Ayhan ve beraberindekiler, sergide yapılan çalışmalar konusunda Şenlen'den bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:18 Kaynak: AA

8 Mart, Sivas, Güncel
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