SİVAS Kahramanmaraş'ta hırsızlık olayına karışıp Sivas'ta yakalanan şüpheliler adliyede

Kahramanmaraş'ta hırsızlık olayına karışıp Sivas'ta yakalanan şüpheliler adliyedeKAHRAMANMARAŞ'ta Mesut P.'nin ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirasını aracın camını kırarak alıp kaçan ve Sivas'ta yakalanan 3'ü yaralı 11 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, dün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Tekerek Mahallesindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre Mesut P., ev almak için Elbistan'dan Kahramanmaraş'a geldi. Bankadan 139 bin lira çekip bir alışveriş merkezine gitti. Mesut P., ev almak için gerekli işlemleri yaparken, kimliği belirsiz kişilerce de takip edildi. Mesut P.'nin 46 EY 901 plakalı hafif ticari aracının yanına yanaşan otomobilden inen kapüşonlu bir kişi, aracın arka kapısının camını kırarak içerisinde 139 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. MOBESE ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı çalan kişinin içinde bulunduğu otomobilin plakasının sahte olduğunu ve şehirden çıktıktan sonra gerçek olan 40 BE 787 plakasını taktığını belirledi. Detaylı çalışmaların sonunda bu otomobilin 35 AGH 573 ve 71 AAJ 804 plakalı araçlarla birlikte hareket ettiğini ve Malatya istikametine gittiğini saptayan ekipler, çevre il ve ilçeleri bilgilendirdi.POLİSLE ÇATIŞTILARŞüpheliler, akşam saatlerinde Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edildi. Kangal-Hekimhan Karayolunda seyir halindeki araçlar, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler polislere ateş açtı ve çatışma çıktı. Çatışma ve yaşanan kovalamacı sırasında araçlardan biri, polisin lastiklerine ateş açması sonucu durduruldu. Diğer iki otomobil de kovalamaca sırasında kaza yaptı. Olayda 3'ü yaralı 11 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin para dolu çantayla kaçtığı belirlendi. Kaçan şüpheliler ise bugün öğle saatlerinde Sivas'ta yakalandı.8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİGözaltına alınan şüphelilerden 6'sının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Ceylan G. Sevilay M., Ferdi B., Efe B., Erdal Y. ve Eren B., Kangal Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkarılırken yüzlerini kapattıkları görüldü. Olay sonrası firar eden ve Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir eve yapılan baskında yakalanan şüpheliler Ozan B. ile Azer M.ise emniyetteki işlemlerinin ardından Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Kangal'a gönderildi. 3 şüphelinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Şüphelilerin bir çok suçtan sabıkası olduğu ve arandıkları öğrenildi.PARA ARAZİDE ARANIYORPara dolu çanta ile olay esnasında araziye kaçan ve daha sonra Sivas'ta yakalanan şüpheliler Ozan B. ile Azer M.'nin üzerlerinde ve yakalandıkları evde yapılan aramada çalınan paraya ulaşılamadı. Jandarma ekipleri dün olayın yaşandığı bölgede paranın bulunması için yeniden çalışma başlattı.Şüphelilerin kaçtıktan sonra parayı araziye gömmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.