Sivas Kampüste Yarış Kazayla Sonuçlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı
30 dakika önce
Kampüste yarış kazayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralıSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde iddiaya yarış halindeki iki otomobilden birinin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kız öğrenci yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kampüste yarış kazayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi
kampüsü içerisinde iddiaya yarış halindeki iki otomobilden birinin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kız öğrenci yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Selim
Coşkun'un (20) kullandığı 58 ABB 790 plakalı otomobil ile C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobil yarışa tutuştu. Bu sırada Yavuz Selim Coşkun yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra güçlükle durdu. Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç
(22) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan otomobil sürücüsü Coşkun ile birlikte araçtaki bulunan Emin Duha Özkaynakçı(20) Numune Hastanesine, Büşra Esma Kılıç (24) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra Esma Kılıç'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza yapan araçla yarıştığı ileri sürülen diğer otomobilin sürücüsü C.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:40 Kaynak: DHA
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