Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldı

Sivas Valisi Salih Ayhan, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla yapımına başlanan Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'ni gelecek yıl mart, nisan aylarında açmayı planladıklarını belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla yapımına başlanan Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'ni gelecek yıl mart, nisan aylarında açmayı planladıklarını belirtti.

Kangal köpeğinin ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması ve marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla 5 milyon 750 bin liralık kaynakla yapımına başlanan Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Tesisi gezen Sivas Valisi Salih Ayhan, yetkililerden bilgi aldı.

Ayhan, Sivas İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan projenin, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından koordine edildiğini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklendiğini söyledi.

Kangal köpeklerinin hak ettiği bir merkezin oluşturulduğunu vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"İlimizin önemli marka değeri Kangal köpeğini gelecek kuşaklara aktarmak ve bütün Kangal köpeği çiftliklerine örnek olmak için bir çiftlik kuruyoruz. İlimize gelecek turistler nezih bir ortamda Kangal köpekleri nasıl korunuyor, üretimleri nasıl yapılıyor ve pazarlama teknikleri nasıl oluyor görecekler. Bu alanda hem üretim yeri hem de müze ve gezinti alanları olacak."

Son günlerde Kangal köpeği ile Aksaray Malaklısı arasında tatlı bir rekabetin oluştuğuna da değinen Ayhan, "Aksaray Malaklısı da bizim değerimiz ama Kangal köpeğimiz bir dünya markası. Her bölgenin kendi değerini koruması ve gelecek nesillere aktarması da önem arz etmektedir." dedi.

Kangal köpeklerinin dünyada tanındığını dile getiren Salih Ayhan, "2 ay içerisinde ana çalışmamız bitmiş olacak. 2021 yılının mart, nisan ayında da tamamlayacağız." diye konuştu.

Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldı
Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldı
Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldı
Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldı

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldı - Son Dakika

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