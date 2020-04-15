SİVAS Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİVAS Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak - Son Dakika

SİVAS Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak

21 dakika önce

Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacakSİVAS Valiliği, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla hazırladığı 7 milyon lira bütçeli Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Satış Merkezi için harekete geçti.

Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak

SİVAS Valiliği, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla hazırladığı 7 milyon lira bütçeli Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Satış Merkezi için harekete geçti. Yeni yapılacak tesis ile kangal köpekleri kurumsal bir çatı altında toplanacak.

Proje mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan Sivas Merkez Çelebiler köyü, Meraküm mevkisinde bulunan yaklaşık 43 dönüm üzerine kurulu Kangal köpeği üretim ve satış merkezinin daha modern bir üretim, eğitim ve satış merkezi haline dönüştürülmesi planlandı. Bölgede halen mevcut bulunan tesiste kiracı olarak bulunan işletmeci Hüseyin Yıldız'dan alanı boşaltması istendi. İşletmeciye geçici olarak 2 farklı bölgede hayvanları barındırma veya tümü satın alma seçenekleri sunuldu. 21 Nisan tarihine kadar da işletmeciye süre tanındı. Mevcut alanda yapılacak çalışma ile Kangal köpekleri kurumsal ve bilimsel bir çatı altında buluşacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın önemli marka değerlerinden biri olan Kangal köpeği ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, satışından kaynaklı veya diğer sebeplerle el değişiminin standartlar üzerinden yapılması, sürekli takibi ve tanınırlığının arttırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması için bir proje hayata geçirileceğini belirterek, "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (ORAN) da destek alan 'Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi' projesi, mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan alanda, yine idareye ait olan Kangal köpeği üretim çiftliğinin ve eklentilerinin de kısmı olarak yıkılması ve modernizasyonu ile hayat bulacaktır. Proje içeriğinde, güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, köpeklerin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alıyor" dedi.

İŞLETMECİYE 3 ALTERNATİF SUNULDU

Mevcut üretim çiftliğinde, Sivas İl Özel İdaresinin kiracısı olarak bulunan ve kira süresi 16 Mart itibariyle dolan işletmeci Hüseyin Yıldız'ın mağdur olmaması için 3 teklif sunduklarını, ancak çeşitli bahaneler ile buna direnmeye çalıştığını belirten Vali Ayhan, "Kendisine Karşıyaka Mahallesi ve Kangal ilçesinde bulunan tesisler ile Sivas Belediyesi hayvan barınağına taşınmasının yanı sıra mevcut köpeklerinin satın alınması gibi 3 farklı teklif sunulmuştur. Ancak işletmecinin çiftliği boşaltmadan gerekli çalışmaların yapılması, projenin de tamamlanması ile merkezin yine kendisinin uhdesinde devam etmesi niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Sivas İl Özel İdaresi, kurumsal ve bilimsel bir altyapı ile projeyi hayata geçirmeye çalışmakta olup, Kangal köpeklerini bir kişi veya kişilerin inisiyatifi ve tasarrufuna değil tamamen devlet kurumlarının himayesine alma gayretindedir. Kiracı şahsa verilen tahliye süresinin bitiminden itibaren tahliye sürecinde mevcut köpekler hiçbir şekilde mağdur edilmeyerek, her türlü bakımlarının hiçbir karşılık beklemeksizin tarafımızca en güzel şekilde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

SİVAS Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak

Hüseyin Yıldız, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:20 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 18:42:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SİVAS Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]