Sivas kangalının bisiklet kamerasına takılan görüntüsü İsviçre'yi karıştırdı - Son Dakika
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Sivas kangalının bisiklet kamerasına takılan görüntüsü İsviçre'yi karıştırdı

22.07.2022 15:00
Sivas kangalının bisiklet kamerasına takılan görüntüsü İsviçre'yi karıştırdı

İsviçre Alpleri'nde çiftçilik yapan bir kişi tarafından bölgeye getirilen kangal, Yorkshire Terrier cinsi köpeği ağzında taşırken görüntülendi. Kangal tarafından telef edildiği öne sürülen köpeğin sahibi "Bunlar Alpler'e uygun hayvanlar değil" diyerek şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.

İsviçre'ye getirilen üç kangal köpeği, İsviçreli bir kadının Yorkshire Terrier cinsi köpeğinin cansız bedenini taşırken görüntülendi. Adli mercilere taşınan olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dört yaşındaki köpeğin sahibi olan Flims kentinden Gabi Christoffel, bir hafta önce kangalla bahçesinin önünde karşılaştıktan sonra kaybolan köpeğinin izini bulamadığı için polise başvurmuştu. Yaklaşık bir hafta sonra ortaya çıkan görüntülerde, bir kangal köpeğinin ağzında bir küçük bir köpek ölüsüyle dağ yolunda gezdiği tespit edildi.

"BU ÇOBAN KÖPEKLERİ ALPLER'E UYGUN DEĞİL"

Blick Gazetesi'ne ulaştırılan bir bisikletlinin kamerasındaki görüntüleri gören Yorkshire Terrier'in sahibi, "Bu kesinlikle benim köpeğim. Bu çoban köpekleri Alpler'e uygun değiller" ifadelerini kullandı.

BEKÇİLİK YAPMALARI İÇİN GETİRİLMİŞ

Görüntülerde bir patikada arka arkaya yürüyen üç kangalın, burada çiftçilik yapan biri tarafından getirildiği, Jenna (8), Shila (2) ve Ben (2) adlı köpeklerin bir sürüye bekçilik ettiği belirlendi.

"AĞZINDA BİR ŞEY VARDI, TAVŞAN SANDIM"

Görüntüye çeken bisikletli, "Bizim tehlikeli olmadığımızı görünce bu köpekler sakince yanımızdan geçti. Öndekinin ağzında bir şey vardı, önce tavşan sandım. Sonra anladık ki bu bir küçük köpek, Yorkshire Terrier'di" diye konuştu.

Kaynak: Sözcü

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