Sivas kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Sivas kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

6 saat önce

Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber olduSİVAS'ın Gürün ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası Ahmet Doğan, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası Ahmet Doğan, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Gürün'e 41 kilometre uzaklıkta bulunan 1750 rakımlı Başören köyünde oturan KOAH hastası çiftçi Ahmet Doğan evinde rahatsızlandı. Doğan'ın ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaya ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Sağlık ekipleri hastaya ulaşamayınca Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin, köy yolunu açmasıyla Ahmet Doğan'a ulaşan sağlık ekipleri Doğan'ı Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sivas kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

Ahmet Doğan, Gürün, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:23 Kaynak: DHA
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