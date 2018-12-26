Son Dakika Haberleri: Sivas Kar Temizlemeye Çıktığı Çatıdan, Merdiven Boşluğuna Düşüp Öldü

Sivas Kar Temizlemeye Çıktığı Çatıdan, Merdiven Boşluğuna Düşüp Öldü

56 dakika önce

Kar temizlemeye çıktığı çatıdan, merdiven boşluğuna düşüp öldüSİVAS'ta anten temizlemek için çıktığı çatıda bastığı plastik sac levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılan Bekir Gürgen (45) yaşamını yitirdi.

Kar temizlemeye çıktığı çatıdan, merdiven boşluğuna düşüp öldü

SİVAS'ta anten temizlemek için çıktığı çatıda bastığı plastik sac levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılan Bekir Gürgen (45) yaşamını yitirdi.

Olay saat 16.30 sıraların da Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir otelde çalışan evli 2 çocuk babası Bekir Gürgen kar birikintisi nedeni ile yayın vermeyen uydu antenini temizlemek için çatıya çıktı. Otelin bitişiğindeki binanın çatısında gezinirken bastığı, merdiven boşluklarında aydınlatma amaçlı kullanılan plastik sac levha kırıldı. Çatıdan, merdiven boşluğu zeminine çakılan ve başından ağır yaralanan Gürgen olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Gürgen'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:56 Kaynak: DHA

Kar, 3. Sayfa
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