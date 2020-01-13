Sivas kara saplanan ambulansı ekipler kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas kara saplanan ambulansı ekipler kurtardı - Son Dakika

Sivas kara saplanan ambulansı ekipler kurtardı

6 saat önce

Kara saplanan ambulansı ekipler kurtardıSİVAS'ın Suşehri ilçesinde hasta taşıyan ambulans yoldan çıkarak kara saplandı.

Kara saplanan ambulansı ekipler kurtardı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hasta taşıyan ambulans yoldan çıkarak kara saplandı. Ambulans olay yerine gönderilen iş makinesi ile kurtarıldı.

Sabah saatlerinde ilçe merkezine 55 kilometre mesafedeki Kale köyünde rahatsızlanan bir kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Köye 112 ambulansı gönderildi. Köye ulaşan sağlık ekipleri hastayı ambulansa alarak dönüş için hareket etti. Ancak ambulans köy yolunda karşı yönden gelen bir araca geçiş için yol verirken kayarak kara saplandı. Bunun üzerine ekipler İlçe Özel İdare Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, iş makineleri yardımı ile olay yerine ulaştı. Kara saplanan ambulans zincirle iş makinesine bağlanarak kurtarıldı. Hastaneye ulaştırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas kara saplanan ambulansı ekipler kurtardı

Suşehri, Sabah, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:11 Kaynak: DHA
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