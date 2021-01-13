Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika

Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Son Güncelleme: 13.01.2021 21:56

Sivas kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

TOKAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte, öğleden sonra görülen karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Tokat- Sivas kara yolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kara yolu üzerinde üç noktada trafik ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Tokat- Sivas kara yolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ise yolda kalan ağır tonajlı araçlara Karayolları ekipleri yardım etti.  Yolun trafiğe açık kalması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Tokat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika
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