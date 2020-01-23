Sivas karda mahsur kalan 7 kişi, 3 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas karda mahsur kalan 7 kişi, 3 saatte kurtarıldı

6 saat önce

Karda mahsur kalan 7 kişi, 3 saatte kurtarıldıSİVAS'ın Gürün ilçesinde, hastane dönüşü yoldaki kar ve tipi nedeniyle bindikleri araçlarda mahsur kalan 7 kişi, 3 saat süren çalışmanın ardından karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Karda mahsur kalan 7 kişi, 3 saatte kurtarıldı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, hastane dönüşü yoldaki kar ve tipi nedeniyle bindikleri araçlarda mahsur kalan 7 kişi, 3 saat süren çalışmanın ardından karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Gürün ilçesine bağlı Kavak köyünden ilçedeki hastaneye giden 7 kişinin içerisinde bulunduğu minibüs ve 2 otomobil, hastane dönüşü köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla yola devam edemeyen vatandaşlar durumu İlçe Özel İdare ekiplerine bildirdi. Karla kaplanan yolda çalışma başlatan karla mücadele ekipleri 3 saat süren çalışma sonrası yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Evlerine ulaştırılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sivas karda mahsur kalan 7 kişi, 3 saatte kurtarıldı

Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
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