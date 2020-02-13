Sivas-karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas-karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı - Son Dakika

Sivas-karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı

6 saat önce

Karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptıSİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan Yunus Emre Kutlu (38) ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda kayak yaptı.

Karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan Yunus Emre Kutlu (38) ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda kayak yaptı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Suşehri ilçesinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Suşehri Belediyesi'nde çalışan evli 2 çocuk babası Yunus Emre Kutlu, yoğun kar yağışını fırsata dönüştürdü. Fırsat buldukça hobi olarak kayak yapan Kutlu, bu kez ilçenin cadde ve sokaklarında kaydı. Aracının arkasına bağladığı iple Sivas Caddesi üzerinde kayan Kutlu'yu görenler şaşırdı.

'SABAHA KADAR DA KAYSAK BUNUN ZEVKİ BİTMEZ'

Uzun yıllardır kayak sporu ile ilgilendiğini söyleyen Yunus Emre Kutlu, Akşam üzeri karar verdim. Baktım 40 santimetreye ulaştı. Kayak takımlarımı hazırlayıp çocuklarımı da alarak kayak yapmaya karar verdim. Çok eğlendim, çocuklarım da eğlendi. İlçemizde kayak merkezi olmadığı için ve ilimizdeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne de her zaman gidemiyoruz. Biz de bunu Suşehri'nde caddelerde yapmaya karar verdik. Eğlendik, çok da güzel oldu. Ben kayak sporunu herkese tavsiye ediyorum. Sabaha kadar da kaysak bunun zevki bitmez dedi.

Sivas-karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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