Sivas karşısında tam hazır olmadan sahaya sürülen Vincent Aboubakar sakatlandı ve kenara alındı

Siyah-Beyazlılar'da forvet sıkıntısı devam ediyor. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Cenk Tosun'un Erzurum'da sakatlanmasıyla forvetsiz kalan Beşiktaş, yine aynı sıkıntının içine düştü. Sivasspor mücadelesinde tam olarak hazır olmamasına rağmen sahaya sürülen Kamerunlu forvet, tekrar sakatlık geçirdi.

AĞRI HİSSEDİNCE ZORLAMADI

45'te sakatlık geçiren Vincent Aboubakar, kenara hemen işaret yaptı. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Kamerunlu forvet riske edilmedi. Son haftalarda çokça eleştirilen Kevin N'Koudou onun yerine oyuna dahil oldu. N'Koudou, geçen hafta Ankaragücü maçında kaçırdığı penaltıyla taraftarın tepkisini çekmişti.