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Sivas Katliamı anma programı fotoğraf sergisi ile başladı - Son Dakika

Sivas Katliamı anma programı fotoğraf sergisi ile başladı

01.07.2021 14:44
Sivas Katliamı anma programı fotoğraf sergisi ile başladı, System.String[]

28 yıl önce Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden 33 kişi, Eskişehir'de gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle anılacak. Anma etkinlikleri kapsamında Hamamyolu Caddesi'nde katliamın tanığı fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özer'in fotoğraflarının yer aldığı bir fotoğraf sergisi açıldı.

Odunpazarı Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneği öncülüğünde; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Alevi Dernekleri Platformu, siyasi partiler, emek ve demokrasi güçleri ile birlikte 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta katledilen 33 aydın ve sanatçıyı anmak için bir dizi etkinlik düzenliyor. Anma programı, Hamamyolu Caddesi'nde gerçekleştirilen fotoğraf sergisi ile başladı. Fotoğraf sergisinde Sivas'ta katledilen 33 aydın ve sanatçının fotoğrafları ile beraber, Sivas Katliamı tanıklarından Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özer'in katliam günü ve sonrasında çektiği fotoğraflar yer alıyor. Sergi açılışına; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, katliamda hayatını kaybeden Koray ve Menekşe Kaya'nın babası Halk Ozanı İsmail Kaya, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın, anma programını düzenleyen emek ve demokrasi güçlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"KARANLIĞA IŞIK OLACAĞIZ"

Fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu yaptı. Her zaman yakanla değil yakılanla beraber olacaklarını söyleyen Ulu, yakanları da yakılanları da unutmayacaklarını kaydetti. Geçen sene olduğu gibi bu sene de yakılanları

anmak için bir arada olduklarını belirten Ulu, "Bütün Türkiye'ye cumhuriyetin ve devrimlerin ışığını, neden yakıldıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Karanlığa ışık olacağız. Karanlığı isteyenlere karşı mücadelemiz tek kişi kalana kadar devam edecek" dedi.

"BİZLER YAŞANAN BU ACILARI UNUTTURMAMAK İÇİN VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ulu'dan sonra konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın ise fotoğraf sergisinde yer alan fotoğrafların her birinin Sivas'ta yaşananları anlattığını söyledi. Ilgın, "Bizler yaşanan bu acıları unutmamak ve unutturmamak için var olmaya devam edeceğiz. Hepimiz, Sivas Katliamını gerçekleştiren zihniyetin kimler olduğunu, hangi düşüncelerle bu katliamı gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Maalesef bu zihniyet devam ediyor. Bizler unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

"UNUTMAK DA UNUTTURMAK DA MÜMKÜN DEĞİL"

2 Temmuz'un Türkiye halkları tarihinde asla unutulmaması gereken günlerden birisi olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Sergide gördüğünüz insanlar, kendini insan zannedenler tarafından diri diri yakılmıştır. Bunu unutmak da unutturmak da mümkün değil. Bu etkinlikleri pandemi koşullarına da uyarak sürdüreceğiz. Unutturmadan ve unutmadan Sivas Katliamını yeniden yaşamak istemediğimizi bir kez daha vurgulayacağız" dedi.

"SİVAS KATLİAMI TÜRKİYE'NİN YÜZ KARASI, KARA LEKESİ"

Sivas Katliamında hayatını kaybeden Koray ve Menekşe Kaya'nın Babası Halk Ozanı ve Şair İsmail Kaya'da anmada konuşma yapan bir diğer isim oldu. Kendisi de Sivas Katliamı tanıklarından olan Kaya, sözlerine "Keşke bugün farklı şekillerde buluşsaydık. Keşke bugün,daha coşkulu, farklı ve özgürlüklü bir günde buluşsaydık. Çok daha mutlu olurduk " diyerek başladı.Sivas Katliamı'nın Türkiye'nin yüz karası, kara lekesi olduğunu söyleyen Kaya, konuşmasına şöyle devam etti: "O oteli tekrar yakıp, yanmış bir şekilde bırakırlarsa; çevresindeki binaları da yıkıp, otelin çevresine de 33 şehidimizin anıtlarını koyarak yaparlarsa yüreğimiz biraz daha ferahlar. Çünkü Sivas, Sivas'ın değil bu ülkenin yüz karası. Koray ve Menekşe benim Sivas'ta kaybettiğim çocuklarımın en küçükleri. Neden böyle söylüyorum, çünkü orada kaybettiğimiz semahçı ve tiyatrocu çocuklar da benim öğrencilerimdi. Onlar da benim çocuklarımdı, o nedenle onları birbirlerinden ayırmıyorum, ayırmayacağım. Onların anısını yaşatmak için de sanatımla, ozanlığımla, hocalığımla, mücadele etmeye çalışıyorum. Bu sadece benim tek başına verdiğim mücadele ile olmayacak. Toplumsal, örgütlü mücadele şart. Örgütlü mücadelemizi, birlikteliğimizi devam ettirirsek ancak Sivas'ın hesabını sorabiliriz. Bunun dışında parçalanmış, bölük pörçük olursak bize her zaman Sivaslar yaşatabilirler.Sivas'ta kaybettiğimiz canların anısı önünde saygıyla eğiliyorum."

Konuşmaların ardından katılımcılar, Sivas Katliamının anlatıldığı fotoğraf sergisini gezdi. İsmail Kaya, Başkan Kurt ve diğer katılımcılara fotoğraflar ve Sivas'ta yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Sivas Katliamı anma programı fotoğraf sergisi ile başladı

Mehmet Özer, İsmail Kaya, Eskişehir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sivas Katliamı anma programı fotoğraf sergisi ile başladı - Son Dakika


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