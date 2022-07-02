Sivas Katliamı'nda Yaşamını Yitiren Nesimi Çimen Mezarı Başında Anıldı

Sivas Madımak Oteli'nde katledilen halk ozanı Nesimi Çimen, İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda kabri başında anıldı.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Divriği Kültür Derneği, Kor ve Manos Kitap, 29 yıl önce yakılarak katledilen 33 aydından biri olan halk ozanı Nesimi Çimen için Karacaahmet Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Anma etkinliğine, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Sol Parti, TKP yöneticileri, Sanat Meclisi, Grup Yorum üyeleri, Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz'ın arasında olduğu çok sayıda kişi ve kurum katıldı.

"Sivas'ın ışığı sönmeyecek. Unutursak kalbimiz kurusun" pankartının açıldığı anmada, katliamda hayatlarını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı. Sık sık "Sivas'ı unutma unutturma" sloganı atıldı.

"BU ATEŞ YÜREĞİMİZİ YAKMAYA DEVAM EDİYOR"

Divriği Kültür Derneği Başkanı Orhan Akkaya, 2 Temmuz 1993'te Madımak- Sivas'ta insanlık tarihinin en karanlık, en kanlı katliamlarından birinin yaşandığını belirterek, "2 Temmuz 1993'te aydınların diri diri yakılmasına neden olan katiller korunmuş, yaşanan acılar görmezlikten gelinmiş, insanlık suçu zamanaşımına uğratılmaya çalışılmıştır. Bugüne kadar Sivas katliamını gerçekleştirenlerin kimileri eceliyle ölmüş, kimilerini ise cumhurbaşkanı affetmiştir. Bu ateş yüreğimizde yanmaya hep devam ediyor, hiç sönmeyecek ve Türkiye tarihinde kara bir leke olarak kadar kalmaya devam edecektir" dedi.

"ONLAR KÜLLERİNDEN DOĞANLARDIR"

Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, 29 yıl önce bugün 33 kişinin Sivas'ta sıkıştırıldıkları Madımak Oteli'nde acımasızca diri diri yaktıklarını hatırlatarak, "Onlar küllerinden doğanlardır. Onlar, şiirleri, türküleri, semah ve horonlarıyla dört bir yandalar. Dünya döndükçe dönüyorlar, dönecekler sürüp giden semahlarla, horonlarla" diye konuştu.

Nesimi Çimen'in mezarı başındaki anma, şiirler, türkülerle sona erdi.