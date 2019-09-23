Son Dakika Haberleri: 'Sivas katmeri' coğrafi işaret alarak tescillendi
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'Sivas katmeri' coğrafi işaret alarak tescillendi

1 saat önce

SİVAS'ta, kahvaltı kültürünün vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alan katmer, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret verilerek, tescillendi.

'Sivas katmeri' coğrafi işaret alarak tescillendi, System.String[]

SİVAS'ta, kahvaltı kültürünün vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alan katmer, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret verilerek, tescillendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Sivas yöresine özgü nitelikteki katmerin tescillenip, coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2 yıl önce başvuruda bulunuldu. Yapılan incelemenin ardından 'Sivas katmeri' tescillenerek, coğrafi işaret aldı. STSO Başkanı Mustafa Eken, basın toplantısı ile katmerin tescillendiğini duyurdu. Eken, "Hepimizin malumu, ülkemizde birçok ilimizin mutfağında farklı tat ve lezzetlerde katmer bulunuyor. Kayseri, Kilis, Antep katmeri gibi. Sivas katmerimizin bu çeşitlerden farklı ve yöremize özgü olması nedeniyle coğrafi tescil ve marka alması için girişimler başlatılmıştı. Sivas köftesinin ardından Ticaret ve Sanayi Odamızın yaptığı başvuru kabul edildi ve katmerimiz de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Sivas katmeri' olarak tescilledi. Türkiye'nin ortasında yer alan, tarım ve hayvancılık şehri olarak anılan Sivas'ımızın kendine özgü olan ve keşfedilmeyi bekleyen onlarca ürünü vardır. Zengin mutfağı ile gastronomi alanında da Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer almaktadır. Ancak birçok platformda söylediğimiz gibi tanıtım konusunda yetersiz kalınması şehrimize ait ürünlerin tanıtımını da olumsuz etkilemektedir" dedi.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:55 Kaynak: DHA
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