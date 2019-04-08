Sivas Kavga Ettikleri Yere Dönüp, Dükkanı Kurşunladılar

Kavga ettikleri yere dönüp, dükkanı kurşunladılarSİVAS'ta, çıkan bir kavgayı ayıran lokanta çalışanının iş yerine tüfekle ateş açıldı.

Kavga ettikleri yere dönüp, dükkanı kurşunladılar



SİVAS'ta, çıkan bir kavgayı ayıran lokanta çalışanının iş yerine tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, bir lokantanın camları kırıldı.



Olay, akşam 19.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Y. (16) ile akrabası olan E.Y. (16), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken F.Y. ile E.Y.'nin bir kişiyi dövdüğünü gören çevredeki bir lokanta çalışanı A.K. kavgayı ayırdı. Dövülen kişiyi dükkana alarak F.Y. ile E.Y.'yi bölgeden uzaklaştırdı.



A.K.'nin kavgayı ayırmasına sinirlenen F.Y. ve E.Y. bir süre sonra aynı bölgeye tekrar geldi. F.Y. yanında getirdiği av tüfeğiyle lokantaya doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar cadde üzerinde M.E.'ye ait başka bir lokantanın camına isabet etti. İş yerinde maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan veya ölen olmadı.



Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri F.Y. ve E.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Yaşanan kavga anı ve işyerinin kurşunlanması lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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