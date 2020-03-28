SİVAS 'Kavga var' diye çağırdıkları jandarmaya sürpriz yaptılar - Son Dakika

'Kavga var' diye çağırdıkları jandarmaya sürpriz yaptılar

SİVAS'ın Kangal ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine köylüler sürpriz yaptı. Alkışlarla karşılanan jandarma ekiplerine ıslak mendil ve kolonya ikram edildi.

Kangal'a 44 kilometre uzaklıkta bulunan Çetinkaya köyünde muhtar Yasin Akbulut, 112 çağrı merkezini arayarak köy meydanında kavga çıktığını belirterek bölgeye jandarma ekibi istedi. Kavga ihbarı üzerine köye giden Çetinkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine köylüler sürpriz yaptı. Alkışlarla karşılanan jandarma ekipleri, köyde kavga olmadığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmaları kısıtlanan kişilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan jandarma ekiplerine köylüler desteklerden ötürü teşekkür etti. Muhtar Yasin Akbulut ve köylüler ekiplere ıslak mendil ve kolonya ikram etti. Jandarma ekipleri ise köylülere alkışlı destekten ötürü teşekkür etti.