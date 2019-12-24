Sivas kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar - Son Dakika

Sivas kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar

6 saat önce

Kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılarSİVAS'ta merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde kayalıklarda mahsur kalan gebe inek, köylüler tarafından kurtarılıp, ağaçtan yapılan sedyeyle taşındı.

Kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar

SİVAS'ta merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde kayalıklarda mahsur kalan gebe inek, köylüler tarafından kurtarılıp, ağaçtan yapılan sedyeyle taşındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hıdırnalı köyünde yaşayan Ahmet Turan İmece'ye ait hamile inek, bir süre önce kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanlarını otlattığı sırada ineklerden birinin eksik olduğunu gören İmece, çevrede yaptığı araştırmalarda hayvanın uçurumun kenarındaki kayalıklara sıkıştığını gördü. İmece'nin durumu bildirmesi üzerine köylüler ineği kurtarmak için harekete geçti. Kayalıklardan kurtarılan inek yürüyemeyince İmece ve köylüler bulunduğu yere çadır yapıp, içerisine yiyeceğini bıraktı. Gece arazide kalan ineğin bulunduğu alana araç ulaşımının olmaması üzerine durum Sivas İl Özel İdaresi yetkililerine bildirildi. İş makinesi gebe ineğin bulunduğu alana kadar yol açtı. Yürüyemeyen inek için köylüler ağaç ve çalılardan sedye yapıp onu da traktörün arkasına bağlayarak köye kadar taşıdı. Ahmet Turan İmece, gebe ineğinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. İneğin kurtarılma anları da cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Sivas kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar

Ahmet Turan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadını döven şahsa, vatandaştan meydan dayağı
Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı Ordu'da fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar yaşandı Twitter'da 17 milyon kullanıcıyı etkileyen bir açık keşfedildi! Türkiye'den de kullanıcılar var

Son Dakika Haberleri
03:10 Mersin'deki noel ayinlerinde dualar, barış için - Son Dakika
03:00 DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika
02:45 Sağanak, etkisini gece de sürdürdü - Son Dakika
02:42 Mısır Sulama Bakanlığı: Hedasi Barajı'yla ilgili yeni bir teklif sunulmadı - Son Dakika
02:37 Şehit polis Elber'in naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 03:24:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]