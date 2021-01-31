Sivas-Kayseri kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kara yolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Sivas- Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde ve Sivas- Tokat kara yolunun Çamlıbel Geçidi'nde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kentte ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım