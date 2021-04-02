Sivas-Kayseri kara yolunda devrilen vinç yüklü çekici ulaşımı engelledi (2) - Son Dakika

Sivas- Kayseri kara yolunun Sivas istikameti, vinç yüklü çekicinin devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı.
S.I. yönetimindeki 26 VR 736 plakalı çekici, üzerindeki vinçle birlikte Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde devrildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikameti araç trafiğine kapandı.
Karayolları ve trafik ekipleri, yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşan bölgede yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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