Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

08.06.2022 22:28
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas- Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas-Kayseri karayolu üzerinde yer yer taşkınlar olması sonucu trafikte aksamalara neden oldu. Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolda uzun trafik kuyruğu oluştu. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
YORUMLAR
500
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolu açıldı (2) Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolu açıldı (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:18 KONDA Araştırma'nın kurucusu ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem hayatını kaybetti
22:17 Ödevini yapmayan 5 yaşındaki çocuğun elini ayağını bağlayan aile, 40 derecelik sıcaklıkta çocuğu ölüme terk etti
22:14 Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım
22:05 Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek
22:01 Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi
21:19 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
21:03 Kumsaati Engelliler Derneği için yapılan bağışı beğenmeyen çalışan, küstah tavırlarıyla tepki çekti
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 22:45:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement