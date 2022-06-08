Sivas- Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas-Kayseri karayolu üzerinde yer yer taşkınlar olması sonucu trafikte aksamalara neden oldu. Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolda uzun trafik kuyruğu oluştu. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.