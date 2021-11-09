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Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı - Son Dakika

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı

09.11.2021 20:12
Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Nevşehir, Kırşehir, Fırtına, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı - Son Dakika
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