Son Dakika Haberleri: Sivas kaza kurbanı berfin reyyan, son yolculuğuna uğurlandı
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Sivas kaza kurbanı berfin reyyan, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Kaza kurbanı Berfin Reyyan, son yolculuğuna uğurlandıTokat'ta, 10 gün önce kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve dün hayatını kaybeden Berfin Reyyan Uzunoğlu (11), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza kurbanı Berfin Reyyan, son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta, 10 gün önce kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve dün hayatını kaybeden Berfin Reyyan Uzunoğlu (11), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta, 30 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada, Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plakalı hafif ticari araç ile Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken kızı Berfin Reyyan ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden üç çocuk annesi Yıldız Uzunoğlu, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanırken, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Berfin Reyyan kazadan 10 gün sonra dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Berfin'in cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Ulu Camii'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Berfin Reyyan'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada eşini ve 10 gün sonrada kızını kaybeden baba Murat Uzunoğlu'nun cenaze sırasında bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Sivas kaza kurbanı berfin reyyan, son yolculuğuna uğurlandı

Tokat, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:00 Kaynak: DHA
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