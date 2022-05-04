Sivas kebabı kuzu etinin yağıyla lezzetleniyor - Son Dakika
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Sivas kebabı kuzu etinin yağıyla lezzetleniyor

04.05.2022 11:11
Sivas kebabı kuzu etinin yağıyla lezzetleniyor

Kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, biber, domates ve sarımsakla hazırlanan Sivas kebabı, kendi yağıyla lezzetleniyor.

Kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, biber, domates ve sarımsakla hazırlanan Sivas kebabı, kendi yağıyla lezzetleniyor.

Tuzla terbiye edilen ve yumuşaması için 2 gün buzdolabında bekletilen kuzu eti doğrandıktan sonra kebaba eşlik edecek sebzeler hazırlanıyor. Bu aşamada patlıcan ve domatesler yuvarlak dilimler halinde kesiliyor.

Doğranan kuzu eti, kuyruk yağı ve patlıcanla aynı şişe, yeşil biberler ise bütün halinde ayrı bir şişe takıldıktan sonra tuğladan yapılmış fırına sürülüyor.

Uzun bir sırıkla ateşi sürekli harlanan fırında yaklaşık 20 dakika pişirilen kuzu eti ve sebzeler, sarımsak eklenip üzerine fırının alt kısmında biriken kendi yağı döküldükten sonra lavaşla servis ediliyor.

Sivas kebabı, restoranlarda sipariş üzerine hazırlanıyor.

Kuzunun but ve kaburga kısmından yapılıyor

Yaklaşık 35 yıldır aşçılık yapan Cengiz Erdoğmuş, AA muhabirine, Sivas kebabında kuzunun but ve kaburga kısmını kullandıklarını belirterek, "Yöremizde yetişen kuzuların ve sebzelerin vermiş olduğu lezzet, Sivas kebabını vazgeçilmez kılıyor. Doyumsuz bir tat." diye konuştu.

Kebabın meşakkatli bir hazırlık sürecinden geçtiğini anlatan Erdoğmuş, "Eti doğradıktan ve terbiye ettikten sonra biraz daha yumuşayıp kendine gelmesi ve lezzetli olması için buzdolabında 2 gün bekletiyoruz." dedi.

Sivas kebabının tuğladan yapılmış tandır fırınında pişirildiğine dikkati çeken Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Kuyruk yağı olmazsa olmazımızdır. Patlıcan, kuyruk yağı ve eti aynı şişe dizerek birlikte pişiyoruz. Domates ile biber de ayrı pişiyor. Kebap 15-20 dakika içerisinde hazır hale geliyor. Tandır ocağının dibinde biriken kebabın kendi yağının üzerine tekrar ilave edilmesi kebaba ayrı bir lezzet katıyor. Ayrıca çatal, bıçak kullanmadan elle yenilmesini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde daha lezzetli oluyor."

???????Erdoğmuş, Sivas kebabını hem restoranda müşterilere servis ettiklerini hem de paket servisi şeklinde evlere ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

"Patlıcanı, domatesi ve etiyle Sivas'a özgü bir lezzet"

Restoranın müşterilerinden Ekrem Kurt da "Patlıcanı, domatesi ve etiyle Sivas'a özgü bir lezzet. Özellikle kuzu eti buradaki en önemli detay. Dağlarımızda kekiklerle beslenen kuzuların etinin kullanılması kebabımıza ayrı bir lezzet katıyor. Lezzet arayanlara Sivas'a gelip kebabımızdan yemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Domates, Tuzla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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