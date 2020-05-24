SİVAS-Kedinin dikkati, mahsur kalan kuşu kurtardı - Son Dakika

Kedinin dikkati, mahsur kalan kuşu kurtardı

SİVAS'ın Zara ilçesinde bir apartmanın en üst katında pencere ile korkuluk arasına sıkışan kuşu, 'Mau' adında bir kedinin dikkati kurtardı. Kuşun itfaiye tarafından kurtarılma anlarını 'Mau' dikkatle izledi.

Olay, dün ilçe merkezindeki Şehitler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katında yaşandı. Tuğçe Acar'a ait 'scottish fold' ırkı 'Mau' adındaki kedi pencere ile korkuluk arasına sıkışan bir kuşu görünce miyavlamaya başladı. Sesi duyan kedinin sahibi Tuğçe Acar, evinin penceresinden baktığında karşı apartmanın en üst katında kimsenin olmadığı, evde pencere ile korkuluk arasında sıkışan kuşu fark etti. Acar ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Zara Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Acar'ın kedisi 'Mau' ise kuşun kurtarılma anlarını dikkatle izledi. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kurtarılan kuş doğaya salındı.