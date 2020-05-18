SİVAS Kene vakaları geçen senelere göre 7 kat arttı - Son Dakika

SİVAS Kene vakaları geçen senelere göre 7 kat arttı

Kene vakaları geçen senelere göre 7 kat arttıSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili "Geçen yıldan 1,5 ay daha erken bir şekilde kene popülasyonu ve vakalarımız çok hızla arttı.

Kene vakaları geçen senelere göre 7 kat arttı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili "Geçen yıldan 1,5 ay daha erken bir şekilde kene popülasyonu ve vakalarımız çok hızla arttı. Geçen yılki rakamlarımızın 6-7 katı daha fazla vakamız var" dedi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin Demirören Haber Ajansı'na KKKA hakkında açıklamalarda bulundu. KKKA hastalığının Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta bir hemşirede rastlandığını söyleyen Prof. Dr. İlhan Çetin, "KKKA bizim bölgemizin çok ciddi bir hastalığıdır. Özellikle Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Yozgat illerini içerisine alan bir bölgelerde çok yoğun bir şekilde kene popülasyonu ve bu keneden kaynaklanan bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bu bölgede olmasının sebebi kenenin yaşam alanlarının bu bölgede daha çok olumlu koşulların oluşmasından kaynaklanmaktadır" dedi.

'VAKALARIMIZ HIZLA ARTTI'

Bu yıl vakaların normalden daha erken görülmeye başladığını ifade eden Prof.Dr. Çetin, "KKKA vakalarını Nisan sonu veya Mayıs başı gibi görmeye alışkınız. Ancak bu sene maalesef 1,5 ay önce bir sürede KKKA vakaları gelmeye başladı. Özellikle Yozgat Akdağmağdeni, Yıldızeli civarı ve yukarıdaki Kelkit Vadisi civarından vakalarımız geldi. Bizim geçen yıl bu dönemde vaka sayılarımız 7 ila 8 iken şu anda 40'ları bulan vakalarımız var. Bunların yaklaşık 8-9'u çocuk. Bu zamana kadar 1 can kaybımız oldu. Mevcut hastalarımızın tedavisi çok iyi bir şekilde devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'de bu noktada dünyadaki en iyi tedaviyi yapan hastane konumundadır. Şu anda 35 yatan hastamız var. Bunların tedavileri yapılmaktadır. Geçen yıldan 1,5 ay daha erken bir şekilde kene popülasyonu ve vakalarımız çok hızla arttı. Geçen yılki rakamlarımızın 6-7 katı daha fazla vakamız var. Geçen yıl 122 vakamız vardı ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl şu ana kadar vakamız 40'ı buldu. Eğer tedbir alınmaz ise bu sene kene vakalarının çok fazla sayıda göreceğimizi ve hasta sayımızın da yine aynı şekilde çok yüksek olacağını ön görüyoruz" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLER EN BÜYÜK RİSK GRUBUNDA'

Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Çetin, "Kene popülasyonu çok hızlı ürüyor. 1 keneden 300-500 kenenin ürediğini biliyoruz. Bununla mücadele hızlı yapılmazsa kene bizim mücadelemizden daha hızlı bir şekilde çoğalır ve vaka sayımız artar. Bu tip hastalıklara karşı aşı geliştirme oldukça yavaş ilerliyor. Çünkü normalde bunlar hayvanlarda hastalık yapan ancak insanlarda yapmaması gereken bir süreçken maalesef insanlarda da hastalık yapmaya başladılar. Bundan dolayı da aşının geliştirilmesi uzun sürüyor" diye konuştu.

Alınması gereken önlemler hakkında da bilgi veren Çetin, "KKKA Kovid-19 gibi çok hızlı yayılmaz. Çünkü Kovid-19 çok merkezlidir. KKKA sadece kenelerden olduğu için önceliğimiz kenelerle mücadeledir. Özellikle hayvancılık ve tarımla uğraşan insanlar bu konuda en büyük risk altındaki gruplardır. Bu hastalıktan korunmamız için kene popülasyonunun düşürülmesi lazım. Hayvanların kontrol edilmesi gerekir. İnsanların kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle tabiata çıkan insanların dikkat etmeleri gerekiyor. İnsanlar mutlaka eve geldiğinde kene kontrolünü yapması lazım. Eğer bir kene yapışmış ise bunu kesinlikle kendilerinin çıkarmaması hastaneye başvurup acil servislerde çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KORONAVİRÜS ETKİLEDİ'

Prof.Dr. Çetin, bu yıl kene popülasyonunun artmasında tarımsal ve hayvansal ilaçlamanın azalmasının da etkili olduğunu belirterek, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin azalması ve yeterli ilaçlamaların yapılmamasının da kene sayısını artırdığını düşünüyoruz" dedi.

HALK TEMKİNLİ

Öte yandran yaklaşık 20 yıldır kene ısırmasına bağlı KKKA vakalarının rastalndığı bölgede halk, uzmanların uyarılarına mümkün olduğunca dikkat etmeye çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlar, özellikle piknik veya kırsal alanlara gittiklerinde paçaları çorabın içine koyma ve dönüşte vücut kontrolü yapmayı alışkanlık haline getirdiklerini ifade etti.

SİVAS Kene vakaları geçen senelere göre 7 kat arttı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 04:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS Kene vakaları geçen senelere göre 7 kat arttı - Son Dakika

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