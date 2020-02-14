Sivas kent merkezinde kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas kent merkezinde kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Sivas kent merkezinde kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor

7 saat önce

Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, 70 araç, 350 personel ve özel sektörden kiralanan 10 iş makinesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas kent merkezinde kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor, System.String[]

Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, 70 araç, 350 personel ve özel sektörden kiralanan 10 iş makinesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Sivas kent merkezinde üç gündür etkili ola kar yağışı sonrası kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri 70 araç, 350 personel ve özel sektörden kiralanan 10 iş makinesi ile şehir merkezinde 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli olarak ana arterlere yoğunlaşan ekipler, mahalleler ve ara sokaklarda da kar temizliğini hummalı bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'de ekiplerin karla mücadele çalışmalarını yakından takip ediyor. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar
Sivassporlu taraftarlar, TFF ve MHK'ye gözlük ve büyüteç gönderdiler Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:32:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas kent merkezinde kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]