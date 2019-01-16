Son Dakika Haberleri: Sivas Kent Merkezinde Tilki Donmuş Halde Bulundu

Sivas Kent Merkezinde Tilki Donmuş Halde Bulundu

2 saat önce

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekerken, bir tilki indiği kent merkezi yakınlarında donmuş halde bulundu.

Sivas Kent Merkezinde Tilki Donmuş Halde Bulundu, System.String[]
SİVAS'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekerken, bir tilki indiği kent merkezi yakınlarında donmuş halde bulundu.

İl genelinde uzun süredir etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Hem sokak, hem de yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken, bugün kentte ölü bir tilki bulundu. Asansör yapımı işiyle uğraşan Erdi Kocaoğlu, sabah saatlerinde çalıştığı Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki inşaat alanında, duvarın dibinde donan tilkiyle karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan Kocaoğlu, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Sivas çok soğuk. Sabah inşaata geldik. Önce hayvan uyuyor, sandık ama donmuştu. Burada, bu soğukta insan da donar, hayvan da donar. Sivas'ta eksi 20'leri görüyoruz. İlk defa donmuş bir tilkiyle karşılaşıyorum" dedi.

Yiyecek bulmak için kent merkezi yakınlarına indiği sanılan tilki, Kocaoğlu tarafından araziye gömüldü. 

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

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