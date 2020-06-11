SİVAS KIZILIRMAK'TA KAYBOLAN 3'Ü ÇOCUK, 4 KİŞİDEN 2'SİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI-EK - Son Dakika

Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu (2)

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, suda arama çalışmaları başlattı. Ekiplere polis ve jandarma da nehrin kıyılarında arama çalışması yaparak destek verdi. AFAD ekiplerinin, çocukların suya girdikleri yerin yakınlarında yaptığı arama sonucunda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldı. O anlarda ise yakınları büyük üzüntü yaşadı. Su içinde olduğu değerlendiren 1 çocuk ve 1 yetişkini arama çalışmaları ise sürüyor.