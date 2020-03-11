SİVAS Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi - Son Dakika
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SİVAS Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

6 saat önce

Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldiSİVAS'tan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında karların erimesiyle su seviyesi yükseldi.

Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

SİVAS'tan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında karların erimesiyle su seviyesi yükseldi.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'dan Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometre uzunluğundaki Kızırılmak'ta su seviyesi yükseldi. Yazın suların çekilmesiyle dere görünümü alan Kızılırmak, bölgede bu yıl kar yağışı oranın fazla olmasıyla görkemli bir hale kavuştu. Son günlerde arazideki karların rüzgar, yağmur ve sıcak hava nedeniyle erimeye başlaması, su seviyesinin artışında etkili oldu. Kent merkezinde Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve Selçuklular döneminde yapılan tarihi Eğri Köprü'de suların yükselmesi ile güzel görüntüler oluştu. Ayrıca Sivas- Kayseri karayolu üzerindeki köprü altında da suyun akışının yüksek olduğu görüldü. Bazı vatandaşların ise suların durgun olduğu yerlerde balık tuttuğu görüldü. Su seviyesinin gelecek günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.

SİVAS Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

Kızılırmak, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
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