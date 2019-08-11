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SİVAS Komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede

1 saat önce

Komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyedeSİVAS'ta komşusu Ünal Okur'u bıçaklayarak öldüren şüpheli M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede
SİVAS'ta komşusu Ünal Okur'u bıçaklayarak öldüren şüpheli M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında kent merkezindeki Mevlana Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ünal Okur ile komşusu M.S., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'u bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Okur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası şüpheli M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.S. adliyeye sevk edildi. Olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan Ünal Okur'un cenazesi ise defnedilmek üzere Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine gönderildi.
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:01 Kaynak: DHA
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