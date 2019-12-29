Sivas kömür sobasından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sivas kömür sobasından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kömür sobasından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldıSivas'ta sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 üniversite öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Kömür sobasından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 üniversite öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Demircilerardı Mahallesi, 9'uncu sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında oturan üniversite öğrencisi Sinem Angun (22) ile Gülçisem Erdem (26), evdeki kömür sobasından çıkan gazdan zehirlendi. Baygın halde olduklarını fark eden evdeki diğer arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Angun ve Erdem, olay yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas kömür sobasından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sabah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
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