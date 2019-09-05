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Sivas kongresi binasının duvarlarında tarih canlandı

2 saat önce

Sivas Kongresi binasının duvarlarında tarih canlandıSivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında tarihi kongre binasının yüzeyinde video mapping gösterisi yapıldı.

Sivas Kongresi binasının duvarlarında tarih canlandı

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında tarihi kongre binasının yüzeyinde video mapping gösterisi yapıldı. Animasyon ile Atatürk'ün kongre binasından çıkarak '10'uncu Yıl Söylevi'ni kendi sesinden aktardığı anlar büyük ilgi çekti.

Tarihi Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamalarına devam edildi. Valilik ve Sivas Belediyesi organizasyonu kapsamında, dün de kongrenin yapıldığı tarihi müze binasının duvarlarında video mapping gösterisine yer verildi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Sivas Kongresi'nin tarihi önemi, binanın duvarlarından izleyicilere görsel animasyonlar ile anlatıldı. Gösteride Kongre binasının kapısından balkona çıkan Atatürk'ün kendi sesinden 10'uncu Yıl Söylevi'ni okuması animasyonu da yer aldı. Bu anlarda etkinliği takip eden ve ellerinde cep telefonları ile bu anları görüntüleyenler büyük coşku yaşadı. Gösteri ilgiyle izlendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:06 Kaynak: DHA
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