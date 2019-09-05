Son Dakika Haberleri: Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

1 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında lazer animasyon gösterisi gerçekleştirildi.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü, System.String[]

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında lazer animasyon gösterisi gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre Müzesi'nin ön cephesine farklı ışıklarla yansıtılan lazer görüntüleri ve projeksiyon tekniği ile 100 yıl önceki ruh coşkulu bir şekilde günümüze taşındı.

Tarihi binanın cephesindeki lazer animasyon gösterilerini çok sayıda vatandaş izledi.

Öte yandan, sanatçı Serkan Kaya, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen konserde Kaya, parçalarını seslendirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile il protokolünün katıldığı konserin sonunda sanatçı Serkan Kaya, Sivasspor Marşı ile programını sonlandırdı.

Vali Ayhan, sanatçıya Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına hazırlanan pulu takdim etti.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'a Yüksek Hızlı Tren müjdesi
Erdoğan'dan Bakan Turhan'a: Verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre Erdoğan'dan Trump'a Patriot yanıtı: Senden de aynı şartlarda alırız Erdoğan'ın "Nerede şimdi?" dediği Abdüllatif Şener, son görüntüsüyle olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:47:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]