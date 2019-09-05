Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

Sivas Valisi Salih Ayhan ile il protokolünün katıldığı konserin sonunda sanatçı Serkan Kaya, Sivasspor Marşı ile programını sonlandırdı.

Atatürk Kongre Müzesi'nin ön cephesine farklı ışıklarla yansıtılan lazer görüntüleri ve projeksiyon tekniği ile 100 yıl önceki ruh coşkulu bir şekilde günümüze taşındı.

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