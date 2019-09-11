Son Dakika Haberleri: Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
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Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

1 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Yüzüncü Yılında Sivas Kongresi Ulusal Öğrenci Sempozyumu" düzenlendi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Yüzüncü Yılında Sivas Kongresi Ulusal Öğrenci Sempozyumu" düzenlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında, kongrenin 100. yıl dönümü etkinliklerinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Milletlerin tarihinde dönüm noktaları ve kırılma anlarının olduğunu belirten Ayhan, "Hem geçmişi güzel bir şekilde yad etmek, hissetmek, hassasiyet göstermek, ecdadın fedakarlığını fark etmek hem de gelecekteki bu güçlü duruşu, bu ruhu, bu heyecanı çocuklarımıza aşılamak istiyoruz." dedi.

Ayhan, tarihini ve geçmişini bilmeyen milletlerin geleceğe umutla bakabilmesinin mümkün olmadığına işaret ederek, "Bizi güçlü kılan tarihimiz, geçmişimiz. İmanı olan ama imkanı bulunmayan atalarımızın birlik ve beraberlik içerisinde yedi düvele karşı nasıl savaş kazandığını öğrendik. Bu şuur ve bilinçle yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden tarihi iyi bilmelerini isteyen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyanın nasıl badireler atlattığını iyi bilmemiz lazım. Bin yıldır Türk yurdu olan bu topraklara nasıl bedeller ödediğimizi bilmemiz lazım. Dolayısıyla kongremizin 100. yılında her kesimi kucaklayan çalışmalar ve programlar yaptık. Bu tür etkinlikleri ve bilimsel anlamda yapılan çalışmaları anlamlı buluyorum."

Şiir ve türkülerin seslendirildiği programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve kurum amirlerinin yanı sıra Sivas, İstanbul, Bursa, Denizli, Trabzon, Hakkari, Elazığ, Amasya, Tokat, Yozgat, Bayburt, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Artvin'den öğrenciler katıldı.

Toplamda 23 bildirinin sunulacağı sempozyumun diğer oturumlarına Sivas Kongresi'nin toplandığı tarihi binada devam edilecek.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:43 Kaynak: AA
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