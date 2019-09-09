Son Dakika Haberleri: Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri
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Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri

1 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Sivas'ta konser verdi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Sivas'ta konser verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Konserde çeşitli marş ve türküler seslendirildi.

Programın sonunda sanatçıları kutlayan Sivas Valisi Salih Ayhan, koro şefi Deliorman'a Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına hazırlan pulu hediye etti.

Konseri, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile çok sayıda davetli izledi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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