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Sivas Kongresi'nin 100. yılında Atatürk'ün Sivas'a gelişi canlandırıldı

5 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Sivas Kongresi'nin 100. yılında Atatürk'ün Sivas'a gelişi canlandırıldı, System.String[]

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.


Kepçeli Kavşak'tan başlayarak Atatürk Caddesi üzerinden Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önüne gelen temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, il protokolü ve Sivaslılar tarafından karşılandı. Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Samet Sümbül, atlı birlikler öncülüğünde Atatürk Caddesi'ne üstü açık arabayla gelip halkı selamladı. Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu temsili Atatürk, kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yürüyüş, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde sona erdi. - SİVAS

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:08 Kaynak: İHA
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