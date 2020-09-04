Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı kutlandı - Son Dakika

Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı kutlandı

CUMHURİYETİN temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı kutlandı, System.String[]
CUMHURİYETİN temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kurtuluş Savaşı'na giden yolda önemli kararların alındığı, 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen programa; TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve diğer ilgililer katıldı. Kutlama programı ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Sırasıyla TBMM, Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi'nin çelenkleri anıta sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi'nde Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılması yapıldı. TBMM Başkan Vekili Adan ve beraberindeki il protokolü, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından gerçekleştirilen canlandırılmayı izledi. Canlandırma sonrasında ise müze bahçesindeki tören programına geçildi.

ADAN: SİVAS KONGRESİ TARİHİMİZİN MÜCEVHERLERİNDEN BİRİTörende konuşan TBMM Başkan Vekili Adan, "Sivas Kongresi; şanlı tarihimizin parıldayan mücevherlerinden biridir. Fakat onun ışıltısı, gelip geçici bir yıldız parlaklığı değildir. Bu tarihi hadisenin ışığı, halen yolumuzu aydınlatmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Bin bir zahmetle Anadolu'nun dört bir köşesinden yollara revan olan; yokluğun, yoksulluğun, tehlikelerin ket vurduğu mesafelerde sayısız badire atlatan vatan sevdalıları; yiğitlerin şehri, yiğit şehir Sivas'a gelmiştir. Çift başlı kartalın Anadolu'ya gelip konduğu, Selçuklu'nun tahtını kurduğu, mazinin cesaret ve kahramanlıkla hamurunu yoğurduğu Sivas; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kapısını çalan bu vatanperverleri bağrına basmıştır. O çetin günlerde; kongre salonunu dolduran, sadece farklı şehirlerden gelen temsilciler değildir. O gün Sivas'ın gök kubesinde çınlayan ses; binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin sesidir. Asya bozkırlarından Anadolu'ya taşıdığımız tohumun, gölgesi yedi iklim üç kıtayı kaplayan çınarın, derin köklerimizin sesidir. Hürriyetinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir" dedi.VALİ AYHAN: SİVAS CUMHURİYETİN DÖNÜM NOKTASISivas Valisi Ayhan ise "Türk milleti olarak vatanımızı, istiklalimizi koruyabilmek için zorlu imtihanlardan geçmiş köklü bir milletin mensuplarıyız. Şüphesiz, Milli Mücadele yılları hafızalarımıza derinden kazınan izler taşımaktadır. İki Milli Mücadele meşalesi Samsun'da kıvılcım, Erzurum'da yalaz, Sivas'ta kor bir ateş olmuştur. Milli mücadelenin işaret fişeği Sivas'ta atılmıştır. Anadolu'nun en emin yeri olarak tarif edilen güzel şehrimizde Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları yapılmıştır. Bu yüzden Sivas, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden yolda en önemli dönüm noktalarından biridir. Anadolu'nun tek ses tek yumruk olduğu, milli mücadelenin ve cumhuriyetin ilk merkezidir. Cumhuriyete giden yola 108 gün ev sahipliği yapmış mübarek bir şehirdir. Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi 'Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar' verilmiş ve 'Cumhuriyetin temelleri burada atılmıştır'. Bu nedenledir ki Sivas, baştan sona bir destan olan İstiklal Mücadelesinin mihenk taşıdır. 4 Eylül 1919, milletin kendi istiklalini korumak için kendi azim ve kararını ortaya koyduğu bir gündür" diye konuştu. Konuşmaların ardından TBMM Başkan Vekili Adan, şeref defterini imzaladı.SOLO TÜRK'TEN SAYGI VE SELAMLAMA UÇUŞU

Törende Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Solo Türk ekibi 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 101'inci yılına özel saygı ve selamlama uçuşu yaptı. Solo Türk ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.


Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı kutlandı - Son Dakika

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