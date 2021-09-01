Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kitap sergisiyle başladı - Son Dakika

Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri, Sivas'ta açılan "100 Yıllık Basın Hayatı" kitap sergisiyle başladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 108 gün Milli Mücadele'nin merkezi olan Sivas'ta, tarihi kongrenin 102. yıl dönümü dolayısıyla Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde kitap sergisi açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen serginin açılışını Vali Salih Ayhan yaptı.

Kentle ilgili yazılan en eski kaynaklardan başlanarak bugüne doğru kronolojik sıralamanın yapıldığı sergide, Sivas Kongresi ve kongreye gidilen süreçle ilgili bildirilerin derlendiği kitaplar, kentle ilgili öykü, roman ve külliyatlar, kentin tarihi dokusu ile kültürünü yansıtan basılı eserler, eski ve yeni dönemde yayınlanan mecmua, gazete ve çeşitli dergiler yer alıyor.

Serginin açılışının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ayhan, serginin maziyi hatırlatması açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bugün 100 yıllık basın hayatı sergimizi gerçekleştirdik. Geçmişimizi, maziyi iyi bilmemiz, geçmişten aldığımız güçle de geleceğe güvenle bakabilmemiz lazım. Dolayısıyla bu tür kayıtlar büyük önem arz etmektedir." dedi.

Sivas'ın bin yıllık kültürün ve medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir şehir olduğunun altını çizen Ayhan, "Bunları da ortaya çıkarmak bizim boynumuzun borcu. İnşallah önümüzdeki hafta da Sivas Şehir Müzesi'nin açılışını yaparak bunu taçlandırmış olacağız. Sivas'ı var eden dinamikleri gün yüzüne çıkarmak bizim görevimizdir. Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar gelen zaman dilimi içerisinde sadece manşetlere baksanız dahi dönemin toplumsal, sosyolojik ve ekonomik yapısını görebilir, analiz edebilirsiniz. Gerçekleşen değişimleri de çok rahat okuyabilirsiniz. Bunlar çok kıymetli hizmetler." ifadelerini kullandı.