SİVAS Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı
25 dakika önce
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıSİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:52 Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı
SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesinde meydana geldi. O.E. yönetimindeki 50 DD 129 plakalı otomobil cadde üzerinde manevra yapmak isterken önce park halindeki 58 ABB 725 plakalı otomobile çarptı. Araç
daha sonra ise hızlanarak karşı şeritte park halinde bulunan 38 FB 476 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü O.E. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü O.E. kaza yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik kapanırken 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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