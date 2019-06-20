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SİVAS Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı

25 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıSİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı
SİVAS'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesinde meydana geldi. O.E. yönetimindeki 50 DD 129 plakalı otomobil cadde üzerinde manevra yapmak isterken önce park halindeki 58 ABB 725 plakalı otomobile çarptı. Araç daha sonra ise hızlanarak karşı şeritte park halinde bulunan 38 FB 476 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü O.E. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü O.E. kaza yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik kapanırken 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
SİVAS Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:52 Kaynak: DHA
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