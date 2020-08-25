SİVAS Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, köylüler tepkili - Son Dakika

SİVAS Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, köylüler tepkili

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, köylüler tepkiliSİVAS'ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyünde, köpeğe tecavüz ederken yakalandıktan sonra tarım ilacı içerek intihar teşebbüsünde bulunan Şükrü B.

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, köylüler tepkili

SİVAS'ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyünde, köpeğe tecavüz ederken yakalandıktan sonra tarım ilacı içerek intihar teşebbüsünde bulunan Şükrü B.'nin (75) köylüleri, psikolojilerinin bozulduğunu söyleyerek, "Köpeğe tecavüz eden bir kişiyla yaşamak istemiyoruz" dediler. Psikolog Arzu Somay da "Bu kişi düzelmeyecek, düzelmemesinin altında psikolojik ve nefsi boyutta yaşadığı sıkıntılar yatıyor. Ama bizlerin, toplumun psikolojisi bozuluyor. Suçlarının cezasını çekmeleri lazım" dedi.

Olay, 17 Ağustos'ta ilçeye bağlı Hacıyusuf köyünde yaşandı. Köyde çobanlık yapan Hakan Göktürk (42), koyun sürüsünü yaylaya götürdü. Ancak kısa süre sonra köpeği, gözden kayboldu. Hakan Göktürk, köpeğinin yiyecek bulmak için yanından ayrıldığını düşünürken, aynı bölgede bulunan köylülerden Murat Koçer ve Adil Adıgüzel, çalılıklar arasından gelen sesi fark etti. Çalılığı kontrol eden ikili, Şükrü B.'yi köpeğe tecavüz ederken gördü. Koçer, Şükrü B.'nin yarı çıplak halini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

TARIM İLACI İÇEREK İNTİHARA KALKIŞTI

Koçer ve Adıgüzel'in ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, Şükrü B.'yi gözaltına aldı. Hakkında 'mala zarar vermek' suçundan işlem yapılarak serbest bırakılan Şükrü B., 19 Ağustos'ta tarım ilacı içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü B., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

'BU YÜZDEN MUHTARLIKTAN OLDUM'

2013 yılında Şükrü B.'yi köpeğine tecavüz ettiği gerekçesiyle döven ve aldığı 3 yıl hapis cezası nedeniyle görevden alınan köyün eski muhtarı Sedat Soytürk, yıllar sonra haklı çıktığını söyledi. Yakınlarının Şükrü B.'yi, köpeklerine tecavüz ederken gördüğünü anlatan Soytürk, "Kendisini uyarmamıza rağmen aynı hareketlere devam etti. Bize 'köpek değil mi?' diye yanıt verince zoruma gitti. Konuşamayan kendisini savunamayan bir canlı. O zaman bunu kanıtlayamadık. Benden şikayetçi oldu. Yıllar sonra cezaevine düştük. 3 sene 1 ay 15 gün hapis cezası aldık. Şimi kanıtlandı ve ortaya çıktı. Biz mağdur kaldık. Hapis yattık. Köy muhtarıydım kanıtlayamadığım için cezayı fazla aldık. Köy muhtarlığından olduk. Bu vatandaştan daha önce de köylüler şikayetçi oldu. Bu vatandaşa gerekli cezanın verilmesini istiyorum"dedi.

ARTIK BU PİSLİK TEMİZLENSİN

Şükrü B.'yi yarı çıplak halde cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Murat Koçer ise, "Bu olayın olduğu gün bir arkadaşla tarlada balya yapıyorduk. Yanımdaki arkadaşın, tarlamın yaklaşık 500 metre aşağısında yoncası vardı. Onun yoncasına gittik. Çalılık bir alan var. Şükrü B.'yi köpeğe tecavüz ederken yakaladım. Bizi görünce, çalıların arkasına geçti. Telefonumun kamerasıyla kaydettim. Bu olayı gördüğüm gün hep bana 'delilin var mı' diye soruyorlardı. Daha önce hep bu konunun üzeri örtüldü. Benimde elimde delil olsun diye telefonla kayıt ettim. Köyde sırf bu yüzden dışlandım. Benim evim köyün dışında. Gelirim olmadığı için sıkıntıya girdim. Yevmiyeli çalıştığım yer bu insanın akrabası. Bu yüzden işten de ayrılmak zorunda kaldım. Bu insanın ceza almasını istiyorum. Artık bu pislik temizlensin" diye konuştu.

'KÖPEĞİM KORKAK BİR HALDE GELDİ'

Köpeğin sahibi çoban Hakan Göktürk de "Ben bu köyde aylıkçı çalışan bir çobanım. Köpek benim. Koyun otlatırken devamlı kullandığım bir güzergah var. Bu adamı uzaktan sürekli görüyordum. Köpeğim bu güzergahta hep kayboluyordu. Bir ay kaybolmuştu ve 10 gün önce gelmişti. Kangal köpeği. Köpeğim geldiğin de korkak bir halde gelmişti. Olayın videosunu gördüğümde inandım. Daha öncede böyle şeyler yaptığını duydum. Benim köpeğime de yapınca şikayetçi oldum. Bu adama gerekli cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

'AYNI TOPLUMDA YAŞAMAK RAHATSIZ EDİYOR'

Olaya tanık olan Adil Adıgüzel, "Şahsı ağaçların arasında köpekle uygunsuz bir halde gördüm. Jandarma ekiplerine olan biten her şeyi anlattık. Böyle bir insanla aynı toplumda yaşamak bizi rahatsız ediyor. Umarım adalet yerini bulur ve cezasını alır" ifadelerini kullandı.

'KÖPEĞE TECAVÜZ EDENİN HAPSE ATILMASI GEREKİYOR'

Yaşanan tecavüz olayını DHA'ya değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Psikolog Arzu Somay şunları söyledi:

"Bu kişi düzelmeyecek, düzelmemesinin altında psikolojik ve nefsi boyutta yaşadığı sıkıntılar yatıyor. Ama bu kişilerin mağdur ettiği hayvanlara maruz kalınca bizlerin, toplumun psikolojisi bozuluyor. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Köpeğe tecavüz edenin hapse atılması gerekiyor, diğer türlü zulüm oluyor. Birçok kez aynı hatayı yapmış olan kişilerin, suçlarının cezasını çekmeleri lazım. Bu sadece bir yaptırıma bakar, tutuklanır. Hayvan ve insan hakları bağlamında cezasını çekmelidir. Bu olayın iki boyutu hayvana bir canlıya eziyet ediyor, aynı zamanda bunu gören insanların psikolojileri etkileniyor. Bir çocuğun tecavüz olayına şahit olduğunu düşünün. Sonra çocuğun psikolojisiyle uğraşacağız. Hem bir hayvanın yaşam hakkını işgal ediyor hem de bir çocuğun hayvanlara bakarak mutlu bir şekilde büyüme hakkını işgal ediyor. Bu işgalin cezai yaptırımı olmalıdır."

SİVAS Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, köylüler tepkili

Gemerek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 11:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, köylüler tepkili - Son Dakika
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