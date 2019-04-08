Sivas Köprü Korkuluğuna Çarpan Otomobil Alev Aldı 1 Ölü, 1 Yaralı
38 dakika önce
Köprü korkuluğuna çarpan otomobil alev aldı 1 ölü, 1 yaralıSİVAS'ın Akıncılar ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobilin alev alması sonucu Aynur Güney (71) yanarak yaşamını yitirdi, aracı kullanan eşi Nizamettin Güney(73) ise yaralandı.
Köprü korkuluğuna çarpan otomobil alev aldı 1 ölü, 1 yaralı
SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobilin alev alması sonucu Aynur Güney (71) yanarak yaşamını yitirdi, aracı kullanan eşi Nizamettin Güney(73) ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Akıncılar ilçesi kum ocağı mevkisinde meydana geldi. Suşehri'nden Erzincan'a gitmekte olan, Nizamettin Güney'in kullandığı 25 TT 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmendere Köprüsü'nün korkuluklarına çarparak alev aldı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Kazada otomobilde bulunan sürücü Nizamettin Güney yaralı olarak kurtulurken eşi Aynur Güney ise yanarak can verdi. Yaralı Nizamettin Güney, ilk müdahalenin ardından Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Aynur Güney cansız bedeni ise otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:54 Kaynak: DHA
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