Sivas kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS'ta yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı evinde yaşamını yitiren Kore gazisi Halil Mavi (88) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Savaşı'nda görev yapan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlığı olan 5 çocuk babası Halil Mavi evinde hayatını kaybetti. Kore gazisi Mavi için cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrası Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, gazinin ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mavi'nin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan gaziler şehitliğine defnedildi.